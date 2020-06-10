Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меморандум МВФ и Украины: появился полный текст

Комментариев: 0
Документ содержит мероприятия и условия, которые реализовало и планирует реализовать и соблюдать правительство Украины и Нацбанк.
В МВФ обнародовали текст меморандума с Украиной
В МВФ обнародовали текст меморандума с Украиной
Reuters (архивное фото)

Международный валютный фонд обнародовал полный текст Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба МВФ.

Письмо о намерениях и Меморандум содержат перечень мероприятий и условий, которые были реализованы и запланированы к реализации, а также которых Кабинет министров и Национальный банк Украины должны придерживаться в течение периода действия программы в 2020-2021 годах.

Также в Меморандуме расписаны конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе Stand-by.

Программа Stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы как: фискальная политика; монетарная политика; политика финансового сектора; энергетическая политика и антикоррупционная политика.

В Минфине отметили, что выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.

Напомним, в июне Украина получит кредитов более чем на 4 миллиарда долларов.

Праздник транша. Что получит Украина от МВФ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: кредиты, МВФ, транш МВФ, транш МВФ для Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь