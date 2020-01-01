Зеленский сменил посла Украины во Франции

Вместо назначенного еще Петром Порошенко Олега Шамшура украинское посольство в Париже возглавит Вадим Омельченко.

Вадим Омельченко стал новым послом Украины во Франции gorshenin.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг, 11 июня, уволил с должности посла Украины во Франции Олега Шамшура и назначил на эту должность Вадима Омельченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

При этом в указе №218/2020 говорится, что Шампура также был уволен с должности Постоянного Представителя Украины при ЮНЕСКО.

"Назначить Омельченко Вадима Владимировича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Французской Республике", - говорится в указе №219/2020.

Новоназначенный посол во Франции Вадим Омельченко с 2006 года является президентом Киевского института проблем управления имени Горшенина. Он дважды был советником спикеров Верховной Рады, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, а также занимал должность консультанта парламентского комитета по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Отметим, что в 2014 году Олег Шамшур был назначен послом во Франции пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Напомним, завтра украинская делегация по Донбассу едет в Париж.

Сегодня Зеленский также назначил командующего ВМС. Им стал контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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