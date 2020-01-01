Зеленский собрался с визитом в Беларусь

Глава Офиса президента обсудил с белорусским коллегой предстоящий визит и углубление сотрудничества между двумя странами.

Зеленский и Лукашенко во время первой встречи в Житомире в октябре 2019 Офис президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Беларусь. Предварительно визит запланирован на октябрь. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В рамках рабочего визита в Беларусь в составе украинской делегации руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой администрации Президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление украинско-белорусского сотрудничества. Участники встречи обсудили будущий официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Беларусь, который предварительно запланирован на октябрь этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны выразили надежду, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Указано, что собеседники отметили хорошую динамику увеличения товарооборота между двумя странами и выразили надежду, что пандемия коронавируса не будет иметь значительного негативного влияния на двустороннее экономическое сотрудничество.

Также сообщается, что Андрей Ермак и Игорь Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры.

"Глава администрации президента Беларуси назвал значительным успехом возобновление весной этого года транзита нефти через территорию Украины на Мозырский НПЗ и выразил уверенность, что продолжение такого сотрудничества будет способствовать укреплению энергетической безопасности Республики Беларусь", - указано в сообщении.

Отмечается, что отдельно руководитель Офиса Президента Украины поблагодарил белорусскую сторону за предоставление переговорной площадки для работы Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

Также Андрей Ермак и Игорь Сергиенко подробно обсудили вопросы борьбы двух стран с коронавирусом и выразили надежду, что правительствам Украины и Беларуси удастся минимизировать влияние пандемии на двустороннее экономическое сотрудничество.

Напомним, сегодня в Беларуси украинская сторона встретилась с представителями России в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского "талантливым". Об этом он сказал, оценив возможность появления в Беларуси оппозиции как в Украине или Армении.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet