Глава МИД поддерживает двойное гражданство

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что это его личная позиция, и призвал искать сбалансированное решение данного вопроса.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос двойного гражданства вызывает дискуссии в Украине, поэтому необходимо найти сбалансированное решение. Об этом он рассказал 11 июня в эфире ток-шоу Право на власть на телеканале 1+1.

"Что касается двойного гражданства. Этот вопрос вызывает дискуссии, есть разные люди, которые поддерживают эту идею, которые не поддерживают. Я лично считаю, что мы должны найти сбалансированное решение", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, с начала 90-ых годов, когда принималась Конституция Украины и вводилось правило о едином гражданстве, ситуация в корне изменилась.

"Давайте смотреть правде в глаза: миллионы украинцев за это время по разным причинам выехали за границу. При этом, они хотят оставаться гражданами Украины, миллионы из них помогали Украине в самые трудные для нее минуты", - отметил министр.

При этом Кулеба подчеркнул, что наличие двух паспортов недопустимо для госслужащих, для представителей власти, а также не может быть двойного гражданства с государством-агрессором.

Глава МИД уточнил, что комментируя этот вопрос, представляет личную позицию.

"Я не представляю сейчас тут позицию государства, комментируя это. Я, как министр иностранных дел, как человек, который видит эту проблему, хочу подчеркнуть, что мы в Украине должны найти сбалансированное решение для этого, для того, чтобы украинцы, которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной", - указал он.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, регулирующий вопросы гражданства

Документ, в частности, разрешает некоторым категориям иностранцев не отказываться от своего гражданства при получении паспорта Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet