Украина и Нидерланды возобновляют авиасообщение с 15 июня

Регулярные перелеты 15 июня начнет осуществлять голландская авиакомпания KLM, а 16 июня - и украинская МАУ.

Регулярное авиасообщение между Украиной и Нидерландами восстановится с 15 июня Корреспондент.net

Нидерландская авиакомпания KLM восстановит рейсы между Нидерландами и Украиной уже с 15 июня. Об этом заявил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ в пятницу, 12 июня.

"Авиакомпания KLM намерена летать три раза в неделю по маршруту Амстердам-Киев", - сказал Карпук.

Кроме того, с 16 июня регулярные авиаперевозки по маршруту Амстердам-Киев будет осуществлять и МАУ.

"Будут осуществляться регулярные рейсы авиакомпанией МАУ начиная с 16 июня по маршруту Амстердам-Киев. Посольство Украины в Нидерландах продолжает обеспечивать трансфер граждан Украины, которые возвращаются на Родину из разных уголков мира ", - добавил посол.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Украине возобновится международное и внутреннее регулярное авиасообщение. По словам, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, первыми рейсы возобновят в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию, а с Италией и Испанией пока решили повременить..

Затем в МОЗ назвали условия возобновления авиаперелетов. После запуска авиасообщения, прибывшие в Украину должны будут самоизолироваться на две недели.

Также Украэрорух обнародовал планы других стран по возобновлению авиасообщения.

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