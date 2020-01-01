Украина и Нидерланды возобновляют авиасообщение с 15 июня
Нидерландская авиакомпания KLM восстановит рейсы между Нидерландами и Украиной уже с 15 июня. Об этом заявил украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук, передает Укринформ в пятницу, 12 июня.
"Авиакомпания KLM намерена летать три раза в неделю по маршруту Амстердам-Киев", - сказал Карпук.
Кроме того, с 16 июня регулярные авиаперевозки по маршруту Амстердам-Киев будет осуществлять и МАУ.
"Будут осуществляться регулярные рейсы авиакомпанией МАУ начиная с 16 июня по маршруту Амстердам-Киев. Посольство Украины в Нидерландах продолжает обеспечивать трансфер граждан Украины, которые возвращаются на Родину из разных уголков мира ", - добавил посол.
Ранее сообщалось, что с 15 июня в Украине возобновится международное и внутреннее регулярное авиасообщение. По словам, главы Мининфраструктуры Владислава Криклия, первыми рейсы возобновят в Турцию, Грецию, Кипр, Грузию, а с Италией и Испанией пока решили повременить..
Затем в МОЗ назвали условия возобновления авиаперелетов. После запуска авиасообщения, прибывшие в Украину должны будут самоизолироваться на две недели.
Также Украэрорух обнародовал планы других стран по возобновлению авиасообщения.
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