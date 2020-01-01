Новости Донбасса 12 июня: Ранены трое украинских военных

Сепаратисты применили БПЛА для обстрела Объединенных сил.

За минувшие сутки, 11 июня, боевики 16 раз нарушали режим “тишины“. Ранены трое украинских защитников. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Так, противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы у Марьинки - три раза, Новомихайловки (дважды), населенного пункта Гнутово, возле Новотроицкого, Чермалыка, Орехового (дважды), Хутора Вольного, Луганского, Верхнеторецкого и Павлополя.

С начала текущих суток боевики в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ обстреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты недалеко от населенного пункта Луганское.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ по нашим защитникам у Верхнеторецком агрессор применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

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