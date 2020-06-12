Экс-министр инфраструктуры Омелян заявил об обысках ГБР у себя дома

Владимир Омелян утверждает, что ГБР пришли к нему с обыском в 6:30 утра, когда все члены его семьи еще спали.

Экс-глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к нему в дом пришли с обысками работники Государственного бюро расследований. Об этом он написал в Facebook в пятницу, 12 июня.

"6:30 утра. Все спят, дети, жена, мама. Врывается ГБР с обыском. Вроде решение суда в отношении бывших владельцев дома, где мы сейчас живем", - написал бывший министр.

В ГБР пока информацию об обысках в доме у Владимира Омеляна не предоставляли.

Напомним, что ранее стал известен размер последней зарплаты Омеляна на посту министра. Владимиру Омеляну дали надбавку за интенсивный труд размером с оклад в размере 16 тысяч гривен.

Также сообщалось о конфликте Омеляна и Зеленского. Омелян назвал указ Зеленского о дорогах "цирком". Министр назвал указ президента о ремонте дорог "цирком на госуровне". "Дороги строятся только в бурном воображении ... для дорог нужны деньги!", заявил Омелян.

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