В Кривом Роге пьяный отчим напал с ножом на пасынка

Мужчина причинил пасынку серьезные травмы.

В Кривом Роге мужчина ударил молодого парня ножом в ходе бытового конфликта.

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Об этом сообщило издание Первый городской.

По предварительной информации, инцидент произошел в четверг, 11 июня, в Долгинцевском районе города. Между отчимом и пасынком возникла ссора на почве военной службы. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мнения обеих сторон разделились. Не желая искать компромисс, отчим схватил нож и нанес молодому пасынку удары в шею и область грудной клетки. Когда на место происшествия прибыли медики, потерпевший не захотел ложиться в больницу, однако позже согласился.

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Заявление в полицию парень также отказался писать.

Напомним, в Днепре 20-летний студент оставил на мониторе компьютера предсмертную записку и прострелил себе голову. Трагедия произошла в квартире, где парень проживал вместе с родителями.

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