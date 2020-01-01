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В Кривом Роге пьяный отчим напал с ножом на пасынка

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Мужчина причинил пасынку серьезные травмы.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Кривом Роге мужчина ударил молодого парня ножом в ходе бытового конфликта. 

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Об этом сообщило издание Первый городской.

По предварительной информации, инцидент произошел в четверг, 11 июня, в Долгинцевском районе города. Между отчимом и пасынком возникла ссора на почве военной службы. Кроме того, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Мнения обеих сторон разделились. Не желая искать компромисс, отчим схватил нож и нанес молодому пасынку удары в шею и область грудной клетки. Когда на место происшествия прибыли медики, потерпевший не захотел ложиться в больницу, однако позже согласился. 

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Заявление в полицию парень также отказался писать.

Напомним, в Днепре 20-летний студент оставил на мониторе компьютера предсмертную записку и прострелил себе голову. Трагедия произошла в квартире, где парень проживал вместе с родителями. 

 

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Теги: отчим, пасынок, конфликт
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