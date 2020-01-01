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За сутки коронавирусом заболели 152 ребенка и 73 медика

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Всего за сутки заболели 683 человека.
В Украине коронавирусом болеет 2 244 ребенка
В Украине коронавирусом болеет 2 244 ребенка
EPA/UPG

В Украине за время пандемии число инфицированных коронавирусом медиков составило 5 322 человека, заболели также 2 244 ребенка. Всего в Украине за сутки COVID-19 заразились 683 человека.  Об этом глава МОЗ Максим Степанов заявил на брифинге. 

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“За минувшие сутки заболели 683 человека. Из них 152 ребенка, а также 73 медработника. Госпитализированы 130 человек. Зафиксировано 16 летальных случаев. Выздоровело 426 пациентов. Всего за время пандемии заболели 29 753 человека. Из них 2 244 ребенка, а также 5 322 медработника“, - сообщил Степанов.

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Напомним, ранее в Украине за сутки зафиксировали 683 новых случая коронавируса. Всего больных 29 753 человека. 

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Теги: Степанов, МОЗ, Дети, Медики, Коронавирус
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