"Каждый день растет госпитализация пациентов с COVID-19", - Степанов

В Киеве заполненность коек выросла с 35% до 46% за 11 дней.

В Украине наблюдается ежедневный прирост госпитализация пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в ходе брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: В Украине 683 новых случая коронавируса: обновленные данные МОЗ

Министр отметил, что в столице заполненность коек для пациентов с COVID-19 выросла с 35% до 46% за 11 дней.



"У нас каждый день растет госпитализация. На 11% за 11 дней. Госпитализируем мы людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - сказал Степанов.

Читай также: Ляшко объяснил резкий рост числа заболевших COVID-19

Министр здравоохранения в очередной раз призвал украинцев соблюдать противоэпидемиологические меры и напомнил, что жертвами коронавируса становятся не только пациенты с тяжелыми сопутствующими заболеваниями.



"Я вам хочу рассказать, в каком виде я получаю эти цифры (о смертях пациентов с COVID-19): женщина, 73 года, имела сопутствующие заболевания на сахарный диабет, находилась на ИВЛ, Ивано-Франковская область; женщина, 37 лет, не имела сопутствующих заболеваний, находилась на ИВЛ; мужчина, 46 лет, не имел сопутствующих заболеваний. Это не просто статистика. Это конкретные люди, которые умирают каждый день, умирают от COVID-19", - добавил он.





Напомним, Степанов оценил вероятность второй волны COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.