В МОЗ рассказали, можно ли украинцам праздновать свадьбы в ресторанах

Степанов дал ответ для всех молодожен страны.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцам уже можно праздновать свадьбу. При этом он посоветовал соблюдать ограничительные меры.

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Об этом глава Минздрава заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Отмечается, что министр утвердительно ответил на вопрос, "можно ли уже праздновать свадьбу и другие мероприятия в ресторанах в формате до 10 человек". Между тем, он напомнил о средства индивидуальной защиты.

Можно праздновать, если вы следуете ограничительных мер, а именно: в частности и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), пользование антисептиками и другие мероприятия, о которых всем нам известно, - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 12 июня в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР.

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