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В МОЗ рассказали, можно ли украинцам праздновать свадьбы в ресторанах

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Степанов дал ответ для всех молодожен страны.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцам уже можно праздновать свадьбу. При этом он посоветовал соблюдать ограничительные меры.

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Об этом глава Минздрава заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Отмечается, что министр утвердительно ответил на вопрос, "можно ли уже праздновать свадьбу и другие мероприятия в ресторанах в формате до 10 человек". Между тем, он напомнил о средства индивидуальной защиты.

Можно праздновать, если вы следуете ограничительных мер, а именно: в частности и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), пользование антисептиками и другие мероприятия, о которых всем нам известно, - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 12 июня в Украине 29 753 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 870 летальных, 13567 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 683 новых случая. Всего проведено 468 172 тестирование методом ПЦР.

 

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Теги: коронавирус, вирус, свадьбы, пандемия, Степанов
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