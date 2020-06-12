"Слуги" предлагают снизить избирательный залог: Подробности

Законопроект также поможет уменьшить количество технических кандидатов.

Новый закон о выборах, который предусматривает уменьшение денежного залога, который должны внести кандидаты. Таким образом больше людей смогу принять участие в местных выорах этой осенью, подчеркивают в "Слуге Народа".

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Новый закон преполагает следующие изменения по залогам:

Для кандидатов в депутаты ВР АР Крым залог уменьшится в два раза - 250 минимальных зарплат;

кандидаты-самовыдвиженцы в сельские, поселковые, районные в городе, городские (города с количеством избирателей в 15 тысяч человек) и районные советы (путем самовыдвижения) - заплатят 20% минимальной зарплаты;

кандидаты в городские (города на 15 000 и более избирателей) или областные советы, кандидаты на должность городского головы (город на 90 000 и более избирателей) или организация соответствующей партии высшего уровня, а также лицо, которое кандидатом на должность городского головы (города на 90 000 и более избирателей) путем самовыдвижения, - залог уменьшится вчетверо, одна минимальная зарплата на каждые 10 000 избирателей.

В "Слуге Народа" считают, что законопроект также поможет уменьшить количество технических кандидатов.

"Ведь теперь денежный залог не будет возвращаться в случае проигрыша кандидата, а будет зачисляться в бюджет общины. Больших списков с непонятных людей, благодаря которым происходили разного рода манипуляции, теперь тоже не будет," - отметили в пресс-службе партии.

Напомним, украинцы без прописки смогут проголосовать на выборах осенью.

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