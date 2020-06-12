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"Слуги" предлагают снизить избирательный залог: Подробности

Комментариев: 1
Законопроект также поможет уменьшить количество технических кандидатов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Новый закон о выборах, который предусматривает уменьшение денежного залога, который должны внести кандидаты. Таким образом больше людей смогу принять участие в местных выорах этой осенью, подчеркивают в "Слуге Народа". 

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Новый закон преполагает следующие изменения по залогам: 

  • Для кандидатов в депутаты ВР АР Крым залог уменьшится  в два раза -  250 минимальных зарплат;
  • кандидаты-самовыдвиженцы  в  сельские, поселковые, районные в городе, городские (города с количеством избирателей в 15 тысяч человек) и районные советы (путем самовыдвижения) - заплатят 20% минимальной зарплаты;
  • кандидаты в городские (города на 15 000 и более избирателей) или областные советы, кандидаты на должность городского головы (город на 90 000 и более избирателей) или организация соответствующей партии высшего уровня, а также лицо, которое кандидатом на должность городского головы (города на 90 000 и более избирателей) путем самовыдвижения, -  залог уменьшится вчетверо, одна минимальная зарплата на каждые 10 000 избирателей.

В  "Слуге Народа"  считают, что законопроект также поможет уменьшить количество технических кандидатов.

"Ведь теперь денежный залог не будет возвращаться в случае проигрыша кандидата, а будет зачисляться в бюджет общины. Больших списков с непонятных людей, благодаря которым происходили разного рода манипуляции, теперь тоже не будет," - отметили в пресс-службе партии.

Напомним, украинцы без прописки смогут проголосовать на выборах осенью.

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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.06.2020, 11:51
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Этот так называемый залог противоречит Конституции. Его нужно вообще убрать. Так же нужно убрать партийные списки и вернуть в бюллетень пункт "против всех". И только тогда можно будет о чем-то говорить.
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