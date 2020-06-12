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Поляк незаконно пересек границу, чтобы найти работу в Украине

Комментариев: 1
Пограничники задержали гражданина Польши, который шел на заработки в Украину.
Пограничники поймали поляка-заробитчанина
Пограничники поймали поляка-заробитчанина
dpsu.gov.ua

Украинские пограничники задержали гражданина Польши, который незаконно пересек границу, чтобы попасть на заработки в Украину. Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

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“Вчера, 11 июня, пограничники Львовского отряда от польских коллег получили информацию о возможной попытке незаконного пересечения границы одним лицом. Украинские пограничники немедленно отреагировали и вскоре на участке отдела “Рава – Русская“ задержали нарушителя госграницы“, - говорится в сообщении.

По словам задержанного мужчины, он является гражданином Польши, а незаконно пересек границу, чтобы устроиться на работу в Украине. Никаких документов правонарушитель при себе не имел.

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За незаконное пересечение границы иностранца привлекли к административной ответственности. После установления всех обстоятельств дела его передадут польским правоохранителям.

Напомним, в Госпогранслужбе отчитались за три года действия безвизового режима с ЕС. За это время граждане Украины посетили страны ЕС почти 49 млн раз.

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Теги: ГПСУ, Польша, поляки, заробитчане
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Комментариев (1)
zurbuk    12.06.2020, 11:31
Оценка:  0
zurbuk
Скоро немцы попрут КрАЗы собирать в Кременчуге.Убойную траву Аваков своим погранцам закинул.))
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