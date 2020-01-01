В Херсоне копы инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика

Полицейским удалось спасти мужчину от киллера, разыграв спектакль с заказным убийством.

В Херсоне полицейские инсценировали заказное убийство и задержали заказчика после оплаты услуг киллера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

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“В рамках документирования уголовного производства по факту сбыта жителем Херсона наркотических средств и психотропных веществ полицейские получили информацию об организации заказного убийства. Полицейские установили, что подозреваемый в сбыте наркотиков из-за личной неприязни, которая возникла на основании невозвращенного долга, запланировал умышленное убийство 27-летнего местного жителя“, - говорится в сообщении.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность исполнителя. Для совершения преступления заказчик передал тому личные данные и фото потенциальной жертвы. Также предоставил координаты “закладки“ с оружием – боевого пистолета с глушителем и 40 патронами. Денежное вознаграждение определил в 100 000 гривен.

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Чтобы задержать заказчика, полицейские инсценировали убийство жертвы, после чего злоумышленник получил от “исполнителя“ фото “убитого“. Убедившись в исполнении “заказа“, подозреваемый отправил исполнителю 100000 гривен. Сразу после этого его задержали сотрудники полиции.

Сейчас задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство по заказу), а также ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (25 фактов сбыта наркотических средств). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в конце мая Национальная полиция задержала группу иностранных киллеров, которые осуществили покушение на убийство гражданина Черногории в Киеве.

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