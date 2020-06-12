Обыски у Омеляна проводились в рамках дела об убийстве журналиста - СМИ

В уголовном производстве фигурирует экс-нардеп Партии регионов Геннадий Бобов.

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в доме у экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна в рамках расследования похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники.

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“Обыски проводились в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту похищения преступной организацией 4 апреля 2014 года в Корсунь-Шевченковском и последующим убийством журналиста Василия Сергиенко. По этому делу проходит экс-нардеп от Партии регионов Геннадий Бобов“, - сообщает издание.



Омелян живет в доме, который зарегистрирован на Светлану Бобову, родственницу экс-нардепа от “Партии Регионов“.



Правоохранители предполагают, что в доме могут находиться вещественные доказательства, которые можно будет приобщить к уголовному производству.



Журналиста Василия Сергиенко похитили вечером 4 апреля 2014 года в Корсуне-Шевченковском Черкасщины. Мужчину убили, а его тело спрятали в лесополосе.



Напомним, экс-министр инфраструктуры Омелян сообщил об обысках ГБР у себя дома.

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