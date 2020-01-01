СБУ раскрыла спецгруппу, проводившую информатаки против Украины

Одно из подразделений группировки "ЛНР" под кураторством из РФ занималось информационной войной против Украины.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум представителям террористической организации “ЛНР“ и их куратору - кадровому офицеру ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Как рассказали правоохранители, злоумышленники принадлежат к руководящему звену специального антиукраинского информационного подразделения, более известного как группа “Сапфир“.

Следователи органов безопасности установили, что группа занималась обеспечением информационного сопровождения гибридной агрессии против Украины. По заданию врага, через социальные сети они проводили специальные пропагандистские акции, распространяли фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на мирной территории страны, - отметили в СБУ.

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Отдельным направлением деятельности преступников был сбор разведывательной информации о дислокации, структуре, численности и маршрутах передвижения военных подразделений, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Сейчас двум ключевым участникам группа “Сапфир“ – “чиновнику“ и руководительнице бандформирования “народной милиции“ группировки «ЛНР» дополнительно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Действия российского куратора квалифицировано как подстрекательство к государственной измене.

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Ранее им инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УК.

Напомним, в Харькове СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ. Украинец собирал данные о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения ООС.

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