Для Зеленского важно, что Тищенко не человек Коломойского, - политолог

При определении кандидатуры на выборах мэра Киева президент Украины Владимир Зеленский будет в том числе руководствоваться отсутствием связей с олигархом Игорем Коломойским. Сейчас таким потенциальным кандидатом, который удален от Коломойского, является народный депутат Николай Тищенко. Об этом в эфире канала заявил политолог Петр Олещук.

«Что не менее важно, он (Тищенко) один из немногих кандидатов, который не имеет каких-то связей с Коломойским вообще. Думаю, что сейчас это для президента не последний фактор, учитывая то, что сейчас сложные отношения с олигархами», - сообщил политолог.

Петр Олещук высказал мнение, что Тищенко хорошо знает Киев, так как он единственный от «Слуги народа» избрался по столичному мажоритарному округу.

«Я бы не списывал со счета господина Тищенко. Например, он имеет серьезный опыт борьбы на киевских выборах, он выиграл округ. Он единственный из всех претендентов выиграл округ, то есть как это проводить выборы в Киеве на собственном опыте», - уверен Олещук.

Политолог также высказал мнение, что против Николая Тищенко развернули информационную кампанию, так как он считается одним из фаворитов избирательной гонки.

«И эта информационная кампания, которая сейчас против него разворачивается, все замечают, что она есть. Объективно, часто для этого есть основания. Но слишком часто это подпитывается. Или кто-то на самом деле считает его потенциальным конкурентом. Иначе никто просто так информационную кампанию не разворачивает», - подытожил Олещук.

ВОО «Передовые правовые инициативы» провело опрос жителей Киева относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность Киевского городского головы. По состоянию на май 2020 г. единственным кандидатом от партии «Слуга народа», который может составить конкуренцию действующему мэру Киева Кличко является народный депутат Николай Тищенко. В случае выдвижения оп партии Зеленского «Слуга народа» Николая Тищенко за его кандидатуру готовы проголосовать 18,3% избирателей Киева. За действующего мэра Виталия Кличко в таком случае проголосуют 34,37%.