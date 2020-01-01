Выявлено больше 2 тысяч нарушений режима самоизоляции, - Степанов

Самоизоляция контролируется через приложение "Дій вдома".

С начала карантина в Украине было выявлено около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции. Об этом в ходе ежедневного пресс-брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"По статистике, которую я знаю, соблюдение режима самоизоляции контролируется, в том числе, через приложение "Дій вдома". Общее количество нарушений за все время составило около 2,2 тысяч", - отметил Степанов.



Глава Минздрава подчеркнул, что за соблюдение режима самоизоляции отвечает Национальная полиция. Правоохранители накладывают на нарушителей штрафы административные штрафы.

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"Накладываются штрафы, около 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню", - добавил министр.

Степанов также отметил, что в Украине наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В частности, в Киеве заполненность коек для пациентов с COVID-19 выросла с 35% до 46% за 11 дней.

"У нас каждый день растет госпитализация. На 11% за 11 дней. Госпитализируем мы людей, которые находятся в тяжелом состоянии. Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - сказал он.

Напомним, за сутки коронавирусом заболели 152 ребенка и 73 медика.

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