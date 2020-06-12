Обсудят нормандский формат: Ермак и Резников полетели во Францию

Чиновники отправились в заграничную поездку.

В пятницу, 12 июня, украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым совершит рабочий визит во Францию.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По предварительным данным, в рамках визита планируется встреча с представителем Франции на переговорах советников лидеров стран-участниц нормандского формата Эммануэлем Бонном.

Кроме Ермака и Резникова, в состав делегации вошли министр культуры Александр Ткаченко, заместитель главы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

Запланирована… встреча с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, представляющий Францию ​​на переговорах советников лидеров стран - участниц Нормандского формата, - говорится в сообщении.

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Визит запланирован на один день.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация по Донбассу едет в Париж. Накануне поездки украинская делегация в Минске встретилась с представителями России в ТГК.

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