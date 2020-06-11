Пригород Харькова возвращается к жесткому карантину

В райцентре Дергачи под Харьковом вспышка коронавируса.

В городе Дергачи под Харьковом местные власти приняли решение об ужесточении карантина после того, как COVID-19 был выявлен у нескольких работников управления образования, культуры, молодежи и спорта райгосадминистрации. Об этом пишет местное издание “Харьков Times“ со ссылкой на комментарий прессслужбы Дергачевской РГА.

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“Согласно решению комиссии, все сотрудники управления образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской РГА должны самоизолироваться на 14 дней“, - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого на две недели в городе закрываются детские сады и на неопределенный срок прекращают работу:

рынки, ярмарки и другие места массовой торговли;

салоны красоты, парикмахерские, тату салоны, сауны и бани, косметологические кабинеты, кабинеты массажей;

торгово-развлекательные центры (кроме расположенных в них магазинов), заведения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры.

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Также закрываются для посетителей кафе и рестораны. Им разрешена адресная доставка заказов и заказ на вынос. Летние площадки или веранды при кафе могут работать при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей в возрасте до 14 лет).

Запрещается проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, учебно-тренировочных сборов спортсменов национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским, национальных видов спорта и видов спорта лиц с инвалидностью, учебно-тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов.

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По информации Харьковского областного лабораторного центра, в Дергачевском районе по состоянию на 11 июня выявлено 32 случая коронавируса. Это на семь случаев больше, чем за предыдущие сутки. Еще четыре человека находятся под подозрением.

Напомним, в Киеве ужесточат карантин. Такое решение в пятницу, 12 июня, примет штаб по чрезвычайным ситуациям.

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