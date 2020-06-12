В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, - прокурор

Расследование "дела Гандзюк" продлено до 29 июля.

Прокуратура продлила досудебное расследование в деле об убийстве херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк до 29 июля. Об этом в комментарии Hromadske рассказал процессуальный прокурор Андрей Сенюк.

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Ранее в прокуратуре заявляли, что расследование завершено и материалы готовы для передачи в суд. Однако досудебное расследование восстановили 11 июня.



"В связи с новыми обстоятельствами, прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. Оно было восстановлено 11 июня", - рассказал Сенюк.

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Прокурор уточнил, один из подозреваемых - Владислав Мангер получил ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей. Судебное заседание по изменении меры пресечения состоится сегодня в 10.00.



Сенюк также отметил, что решение о возобновлении досудебного следствия касается и другого фигуранта - Алексея Левина. Прокурор отказался озвучивать подробности, при этом подчеркнул, что выявленные факты указывают на "риски", связанных с необходимостью изменения меры пресечения.

Андрій Сенюк, прокурор у справі вбивства Катерини Гандзюк, повідомив, що 11 червня відновили досудове розслідування щодо підозрюваних Владислава Мангера та Олексія Левіна. З'явилися нові обставини у справі pic.twitter.com/qvC5FKyb20 — hromadske (@HromadskeUA) June 12, 2020

Напомним, суд продлил арест подозреваемому Левину еще на два месяца.

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