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В Украине в 4 раза сократят число районов: Кабмин принял решение

Комментариев: 1
Вместо нынешних 490 районов области Украины поделят на 129 районов.
Кабмин перекроил карту Украины
Кабмин перекроил карту Украины
wikipedia.org

Правительство приняло решение о новой системе административно-территориального деления Украины на уровне районов в областях. Вместо 490 существующих сегодня районов правительство утвердило список из 129 укрупненных районов. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 12 июня.

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“Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому нужно наводить порядок“, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, новая система районов в областях нужна для эффективного функционирования власти.

Например, есть районы, где проживает 5000 человек и есть районы, где проживает 180000 человек. Большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная, - отметил Шмыгаль.

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Утвержденный правительством проект предусматривает следующее количество районов в областях:

  • АР Крым - 10 районов;
  • Винницкая область - 5 районов;
  • Волынская область - 4 района;
  • Днепропетровская область - 6 районов;
  • Донецкая область - 8 районов;
  • Житомирская область - 4 района;
  • Закарпатская область - 5 районов;
  • Запорожская область - 5 районов;
  • Ивано-Франковская область - 5 районов;
  • Киевская область - 6 районов;
  • Кировоградская область - 4 района;
  • Луганская область - 8 районов;
  • Львовская область - 7 районов;
  • Николаевская область - 4 района;
  • Одесская область - 6 районов;
  • Полтавская область - 4 района;
  • Ровенская область - 4 района:
  • Сумская область - 5 районов;
  • Тернопольская область - 3 района;
  • Харьковская область - 7 районов;
  • Херсонская область - 3 района;
  • Хмельницкая область - 5 районов;
  • Черкасская область - 4 района;
  • Черновицкая область - 3 района.

Пример нового деления областей на районы
Пример нового деления областей на районы
decentralization.gov.ua

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Карты областей с новыми границами районов во всех областях ранее опубликовала пресс-служба Министерства регионального развития.

Следует отметить, что утвержденный правительством проект новой системы районов еще должна одобрить Верховная Рада.

Заседание Кабмина, на котором принято историческое решение:

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы. В Кабмине обещают исправить ошибки медреформы.

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Теги: Кабмин, Минрегион, Шмыгаль, децентрализация
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    12.06.2020, 14:04
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Что там фигляр втирал про местное самоуправление?
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