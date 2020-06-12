В Украине в 4 раза сократят число районов: Кабмин принял решение

Вместо нынешних 490 районов области Украины поделят на 129 районов.

Правительство приняло решение о новой системе административно-территориального деления Украины на уровне районов в областях. Вместо 490 существующих сегодня районов правительство утвердило список из 129 укрупненных районов. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 12 июня.

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“Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому нужно наводить порядок“, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, новая система районов в областях нужна для эффективного функционирования власти.

Например, есть районы, где проживает 5000 человек и есть районы, где проживает 180000 человек. Большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная, - отметил Шмыгаль.

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Утвержденный правительством проект предусматривает следующее количество районов в областях:

АР Крым - 10 районов;

Винницкая область - 5 районов;

Волынская область - 4 района;

Днепропетровская область - 6 районов;

Донецкая область - 8 районов;

Житомирская область - 4 района;

Закарпатская область - 5 районов;

Запорожская область - 5 районов;

Ивано-Франковская область - 5 районов;

Киевская область - 6 районов;

Кировоградская область - 4 района;

Луганская область - 8 районов;

Львовская область - 7 районов;

Николаевская область - 4 района;

Одесская область - 6 районов;

Полтавская область - 4 района;

Ровенская область - 4 района:

Сумская область - 5 районов;

Тернопольская область - 3 района;

Харьковская область - 7 районов;

Херсонская область - 3 района;

Хмельницкая область - 5 районов;

Черкасская область - 4 района;

Черновицкая область - 3 района.

Пример нового деления областей на районы decentralization.gov.ua

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Карты областей с новыми границами районов во всех областях ранее опубликовала пресс-служба Министерства регионального развития.

Следует отметить, что утвержденный правительством проект новой системы районов еще должна одобрить Верховная Рада.

Заседание Кабмина, на котором принято историческое решение:

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы. В Кабмине обещают исправить ошибки медреформы.

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