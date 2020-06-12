В Украине в 4 раза сократят число районов: Кабмин принял решение
Правительство приняло решение о новой системе административно-территориального деления Украины на уровне районов в областях. Вместо 490 существующих сегодня районов правительство утвердило список из 129 укрупненных районов. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабмина в пятницу, 12 июня.
Читай также: Кабмин подготовил новую Программу своих действий
“Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому нужно наводить порядок“, - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам главы правительства, новая система районов в областях нужна для эффективного функционирования власти.
Например, есть районы, где проживает 5000 человек и есть районы, где проживает 180000 человек. Большие перекосы в субвенциях, дотациях. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная, - отметил Шмыгаль.
Читай также: Минэкономики могут разделить на два министерства - СМИ
Утвержденный правительством проект предусматривает следующее количество районов в областях:
- АР Крым - 10 районов;
- Винницкая область - 5 районов;
- Волынская область - 4 района;
- Днепропетровская область - 6 районов;
- Донецкая область - 8 районов;
- Житомирская область - 4 района;
- Закарпатская область - 5 районов;
- Запорожская область - 5 районов;
- Ивано-Франковская область - 5 районов;
- Киевская область - 6 районов;
- Кировоградская область - 4 района;
- Луганская область - 8 районов;
- Львовская область - 7 районов;
- Николаевская область - 4 района;
- Одесская область - 6 районов;
- Полтавская область - 4 района;
- Ровенская область - 4 района:
- Сумская область - 5 районов;
- Тернопольская область - 3 района;
- Харьковская область - 7 районов;
- Херсонская область - 3 района;
- Хмельницкая область - 5 районов;
- Черкасская область - 4 района;
- Черновицкая область - 3 района.
Читай также: В Киевской области будет 6 районов вместо 25: Минрегион обнародовал карты
Карты областей с новыми границами районов во всех областях ранее опубликовала пресс-служба Министерства регионального развития.
Следует отметить, что утвержденный правительством проект новой системы районов еще должна одобрить Верховная Рада.
Заседание Кабмина, на котором принято историческое решение:
Напомним, ранее Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы. В Кабмине обещают исправить ошибки медреформы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.