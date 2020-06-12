Дважды стрелял в подростка: Экс-копу сообщили о подозрении

Подозреваемому грозит грозит до 10 лет лишения свободы.



12 июня 2020 следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему сотруднику Криворожского отдела Нацполиции в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и превышении служебных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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Подозрения выдвинуты по части 1 статьи 121 и части 3 статьи 365 УКУ.



Правоохранители установили, что в августе 2018 году на одной из улиц Кривого Рога двое полицейских необоснованно обвинили двух подростков в незаконном хранении и приобретении наркотиков. Парни попытались убежать от копов, но один из них упал на землю, тогда полицейский его догнал и дважды выстрелил в него.

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17-летний парень получил огнестрельное пулевое в легкие. Пуля до сих пор находится в его теле. Судебно-медицинская экспертиза признала ранение тяжким телесным повреждениям.



Полицейские райотдела почти год скрывали эту информацию и только в августе 2019 начали расследование по данному факту. До апреля 2020 года дело расследовали коллеги подозреваемого, и фактически досудебное расследование по нему не велось

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В апреле 2020 года материалы дела поступили в полтавское управление ГБР, после чего досудебное расследование было активизировано. Менее, чем за 2 месяца следователи ГБР собрали достаточную доказательную базу, чтобы сообщить бывшему полицейскому о подозрении.



"Следователи ГБР в рамках досудебного расследования предоставят оценку действиям руководства и должностных лиц Национальной полиции Кривого Рога на предмет наличия признаков сокрытия тяжкого преступления своего коллеги", - отметили в ведомстве.



Сотрудники ГБР подписали ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без права внесения залога. Бывшему копу грозит до 10 лет лишения свободы.





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