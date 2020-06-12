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СБУ потроллила дипломатов РФ на День России

Комментариев: 1
Рядом с дипучреждениями РФ в Украине появились специальные бил-борды.
Мурал у консульства РФ в Харькове
Мурал у консульства РФ в Харькове
facebook.com/SecurSerUkraine

Служба безопасности Украины разместила рядом с дипломатическими учреждений РФ в Украине билборды, которые должны напоминать российским дипломатам об отношении украинцев к политике России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что рядом с российским посольством в Киеве и консульствами РФ в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. Ну а в Харькове на стене дома рядом с российским консульством появился “хороший патриотический мурал“.

Бил-борд в Одессе
Бил-борд в Одессе
dumskaya.net

Привет от СБУ к так называемому “Дню РФ“, - прокомментировали появление билбордов в СБУ.

Бил-борд во Львове
Бил-борд во Львове
prolviv.com

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Для справки. В пятницу, 12 июня, в РФ празднуют День России, который был учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Данный праздник большинством россиян воспринимается как “день независимости“ России.

Напомним, в Харькове СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ. Украинец собирал данные о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения ООС.

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Теги: СБУ, Россия, посольство РФ, консульство РФ, день России
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Комментариев (1)
Maezztro    12.06.2020, 14:25
Оценка:  -1
Maezztro
Эти никчёмные клоуны из Сборища Бесполезных Ушлёпков(СБУ),только"троллит ь"и могут.На большее,а точнее,на что-нибудь вообще,эти фигляры не способны в принципе.)))))))))))))))))
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