237 км/ч: Камеры автофиксации за сутки выявили 47 нарушителей

Водитель Volkswagen Touareg превысил разрешенную скорость на 127 км.

Камеры автоматической фиксации за минувшие сутки выявили 47 автомобилей, которые ехали со скоростью более 170 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

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"Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ДНЗ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/ч. на автодороге М03 Киев-Харьков-Довжанский, разрешенная скорость на указанном участке 110 км/ч", - сообщили в полиции.



Водитель Audi A6 с номерами ДНЗ АВ550*** набрал скорость 213 км/ч. на трассе М06 Киев-Чоп, где разрешенный лимит на соответствующем участке не превышает 110 км/ч.



Водитель Skoda Fabia (ВО 357***) стал "рекордсменом" по количеству нарушений скоростного режима за один день. Камеры зафиксировали превышение скорости с его стороны 10 раз.





Напомним, ранее водитель Hundai Sonata также нарушил скоростной режим 10 раз за один день.

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