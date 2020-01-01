Опять коррупция: В мэрии Харькова прошли обыски

Правоохранители расследуют дело о хищении бюджетных денег, предназначенных для капитального ремонта жилищного фонда города.

В мэрии Харькова провели еще ряд обысков по делу о хищении mykharkov.info

В пятницу, 12 июня, в горсовете Харькова прошли обыски в деле о хищении бюджетных средств при капремонте жилых домов в городе. Об этом сообщила глава отдела коммуникации полиции области Елена Баранник, передает Укринформ.

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“Накануне правоохранители провели еще восемь обысков по месту жительства специалиста Департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета и по месту жительства и работы должностных лиц субъектов хозяйствования. В ходе этих мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, открытого по факту завладения бюджетными средствами, выявлены и изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности“, - сказала Баранник.

В частности, установлено, что при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов юридические лица умышленно завысили в пятикратном размере стоимость использованного оборудования.

Материальный ущерб бюджета города составляет более 800 тысяч гривен, - добавила представительница полиции.

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Кроме того, должностные лица предприятий-подрядчиков осуществляли закупку светового оборудования по рыночным ценам, а при выполнении работ завышали стоимость оборудования в несколько раз.

В дальнейшем должностные лица Департамента жилищного хозяйства городского совета осуществляли принятия указанных работ и перечисляли средства на расчетные счета указанных предприятий-подрядчиков. Общий размер заключенных договоров - около 28 млн гривен, из которых 13 млн гривен в настоящее время перечислены на расчетные счета предприятий-поставщиков, - пояснила Баранник.

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Позднее пресс-служба харьковской полиции проинформировала, что директору одного из харьковских предприятий сообщено о подозрении в данном деле. Ему вменяют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

Имя и фамилия подозреваемого не называются. Отмечается только, что речь идет о директоре частного, а не коммунального предприятия.

Напомним, суд разрешил арест экс-нардепа Константина Жеваго. Бывшего депутата подозревают в крупных хищениях.

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