Чиновника УЗ подозревают в нанесении ущерба почти на миллиард гривен

Полиция сообщила о подозрении экс-начальнику одного из подразделений Укрзализныци.

Следователи Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему руководителю одного из подразделений Укразализныци, который нанес государству ущерб на 854 миллиона гривен. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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“Служебная халатность должностного лица привела к незаконной добычи 340 000 кубических метров полезных ископаемых общегосударственного значения. Недра добывали путем проведения взрывов“, - говорится в сообщении.

Бывшему руководителю подразделения АО “Укрзализныця“, которого следствие считает виновным в этом, сообщено о подозрении в служебной халатности, приведшей к убыткам на более чем 854 миллиона гривен.

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Полицейские установили, что из-за служебной халатности должностного лица на территории одного из подразделений железнодорожной госкомпании осуществлялась добычи полезных ископаемых без разрешительной документации.

Сейчас продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Принимаются меры по возмещению ущерба и избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, в Харькове СБУ задержала предателя, который работал на разведку РФ. Украинец собирал данные о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения ООС.

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