ВНО на карантине: в каких условиях будут тестировать выпускников

В УЦОКО рассказали, при каких условиях проведут ВНО.

Выпускники 2020 года буду сдавать ВНО в особенных условиях. Украинский центр оценивания качества образования дал разъяснения, как будет проводиться тестирование в условиях карантинных мер, введенных в связи с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

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Об этом во время брифинга сообщил и.о. директора УЦОКО Валерий Бойко.

По словам чиновника, непосредственный подвоз участников внешнего независимого оценивания - выпускников этого года является обязательной процедурой. Трансфер должны осуществлять местные органы власти.

То есть, обеспечение автотранспортом и подвоз детей к пунктам тестирования - это является обязательным требованием, и оно будет выполнено, - сказал Бойко.

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Известно, что быстрых тестов на местах проведения ВНО проводить не будут. Такое количество тестов и специалистов будет найти нереально.

Потому что обеспечить такое количество, в первую очередь, пунктов тестирования специалистами, которые могут осуществить правильное экспресс-тестирование, в настоящее время невозможно, - сказал он.

Кроме того, Бойко выразил понимание, что не у всех детей отличное состояние здоровья.

Определенная категория наших детей с заболеваниями, среди которых может держаться так называемая субфебрильная температура, то есть температура может колебаться в пределах выше, чем это допускает главный санитарный врач, - отметил он.

Он призвал всех таких детей взять в лечебных учреждениях справки, подтверждающие у них факт наличия субфебрильной температуры

Также чиновник отметил, что в пункт тестирования нужно прибыть в маске и менять их каждые два часа.

Маски закуплены, они будут предоставляться всем участникам из расчета около 20% запаса, - сказал он.

Напомним, Кличко подготовил сюрприз выпускникам, не планирующим поступать в ВУЗы. В столичной мэрии планируют отменить ВНО для выпускников школ и ПТУ, которые не намерены поступать в ВУЗы в этом году.

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