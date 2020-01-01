Зеленский назвал возможную причину роста случаев COVID

Президент подозревает, что заболевших коронавирусом стало больше потому, что в Украине стали активнее проводить тесты.

Правительство обеспокоено большим количеством новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Украине за последние два дня. Сложившуюся ситуацию обсудили на селекторном совещании в Офисе президента, информирует пресс-служба главы государства.

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По словам министра здравоохранения Максима Степанова, растет не только число подтвержденных случаев COVID-19, но также и количество обращений в больницы граждан с симптомами коронавируса. При этом ячейки выявления новых больных коронавирусом – рассеяны.

Как отметил президент Владимир Зеленский, в последние дни значительно увеличилось количество тестирований на COVID-19, за сутки в среднем проводят около 20 тысяч ПЦР и ИФА-тестов. Именно это может быть причиной роста выявленных случаев заражения. Поэтому прежде чем, снова ужесточать карантин, следует понять причины роста эпидемиологических показателей.

Надо быстро установить причины роста заболеваемости. А до этого все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. Вижу, что люди ходят без масок. Только соблюдение мер безопасности защитит нас от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина, - сказал президент.

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В ходе совещания также было отмечено, что Киев и девять областей на текущий момент не готовы к переходу на следующий этап смягчения карантина. Помимо столицы ситуация с коронавирусом не позволяет это сделать в Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Напомним, в Украине в последние дни выявляют необычно много новых случаев заражения коронавирусом. Только за среду и четверг было подтверждено 689 и 683 случая заражения соответственно.

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