“История обиженного неудачника”: В ОП ответили на выпады Богдана в адрес ЗЕ

Подоляк жестко раскритиковал Богдана за его выпады в адрес Зеленского.

Советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк прокомментировал выпады Богдана в адрес Зеленского после его интервью УП.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Подоляк назвал гневный пост бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана "кокаиновым сном". Также он отметил, что шанс, предоставленный экс-главе ОП проявить себя на государственной ответственной службе, реализован не был.

Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть - Царь и Бог в одном флаконе. И тебе все обязаны. "На колени, сукины дети!" - твой единственный управленческий стиль, - написал Подоляк.

Также советник Ермака отметил, что команда президента терпела Богдана в ОП из-за вежливости.

Потому что умеют ценить друзей и умеют давать шанс. Но каждый день неадекватность прогрессировала,- пишет Подоляк.

Кроме того, чиновник ОП заявил, что Андрей Богдан "убил почти год нормального президентства нормальной команды" и "управленческий механизм надо заново строить"

Напомним, ранее Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский променял мечты о “стране счастливых людей, где нет коррупции“ на “теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей“.

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