Подоляк назвал ответ Богдана Зеленскому "историей обиженного неудачника"

Советник главы Офиса президента по коммуникациям Михаил Подоляк отреагировал на пост Богдана.

Советник главы Офиса президента по коммуникациямМихаил Подоляк считает, что публичные обвинения президента Владимира Зеленского со стороны экс-главы офиса президента Андрея Богдана продиктованы обидой и желанием отомстить за свои личные неудачи.

Об этом Подоляк написал на своей странице в Facebook.

"Обычная история обиженного неудачника. На этот раз в исполнении экса Богдана. Тебе неожиданно дали отличный шанс. Делай. Перестраивай. Форматируй. Принеси пользу президенту и стране. Но ты решил сразу всех "послать", посчитав, что только ты и есть - Царь и Бог", - написал он.

По его мнению, президент рассказал о своих эмоциях в отношении членов его команды, которые не оправдали возложенных на них надежд - без претензий и обвинений. При этом, получил неадекватный ответ в публичной плоскости.

"Тем не менее, президентское интервью все равно доброе. В ответ же - так всегда бывает, когда ты демонстрируешь свою искренность - выливается классический ушат pr-грязи. Ударить побольнее, поржать с отрыжкой. Лично угрожать. Богдан в одном абзаце доказал все истины сразу. И что он любит только себя. И что он так и не понял, почему "убил" почти год нормального президентства нормальной команды. И почему управленческий механизм надо заново строить. И что хамство открывает только быстрые двери, а потом обязательно "прилетает", - добавил Подялок.

Он также отметил, что бывшего главу ОПУ "терпели из вежливости, потому что умеют ценить друзей и давать шанс", но "каждый день неадекватность прогрессировала", что в итоге "надоело" и его "деликатно попросили вон".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что намеревался сделать генеральным прокурором бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана. Но планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает" и президент вынужден был его уволить. Сейчас Зеленский и Богдан даже не общаются.