У Порошенко заявили о незаконной слежке

Представители "ЕС" требуют объяснений у президента Зеленского.

Партия "Европейская солидарность" заявляет, что за экс-президентом Петром Порошенко ведется незаконная слежка. Нардепы обратились к президенту с Зеленскому с требованием объяснить ситуацию, сообщает пресс-служба "ЕС".

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В "ЕС" обнародовали фотографии автомобилей с фиктивными номерными знаками, которые вызвали подозрения у соратников пятого президента.



"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя", - заявил сопредседатель фракции "ЕС" Артур Герасимов.

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По словам нардепа, номерные знаки, установленные на автомобилях отсутствуют в соответствующих базах данных.



"Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка", - отметили в партии.

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Представители "Евросолидарнисть" обратились к президенту Зеленскому с требованием разъяснить, кто санкционировал "незаконное слежение" за Порошенко.



" Мы обращаемся к Зеленскому, который, как мы все услышали по заявлениям его соратников, сосредоточил у себя абсолютную власть в стране: Кто отдал приказ о незаконной слежке за Порошенко? Кто ведет эту незаконную слежку? Кого еще из лидеров оппозиции незаконно прослушивают?", - отмечено в обращении партии.

Напомним, президент Зеленский рассказал о самой большой ошибке Порошенко.

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