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Верховный суд отказал Трубе в восстановлении в должности директора ГБР

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Трубе отказали в удовлетворении иска.
Роман Труба
Роман Труба
Роман Труба/Телеграм

Верховный суд Украины отказал восстанавливать Романа Трубу в должности директора Государственного бюро расследований, которого в декабре 2019 года уволил президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом в пятницу, 12 июня, информирует пресс-служба суда.

Сообщается, что Роман Труба обратился в Верховный суд Украины с требованием признать незаконным решение Зеленского о его увольнении. 

Верховный Суд отказал в удовлетворении исковых требований Роману Трубе, который просил признать противоправным и недействительным указ президента Украины от 27 декабря 2019 № 960/2019 о его освобождении от должности директора Государственного бюро расследований, - сказано в сообщении.

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Напомним, бывший директор ГБР Труба подал иск в Верховный суд из-за увольнения. Труба считает Указ президента об его увольнении политическим делом.

 

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Теги: Труба, ГБР, иск, Верховный суд
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