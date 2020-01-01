Дело Гандзюк: Мангер не явился на суд, его доставят принудительно

Прокуратура ходатайствует об аресте Мангера.

Подозреваемый в организации убийства херсонской чиновницы Екатерины Гандзюк Владислав Мангер не явился на судебное заседание по рассмотрению меры пресечения, которое должно было состояться 12 июня в Печерском суде Киева. Об этом сообщается на Facebook-странице "Кто заказал Катю Гандзюк?".

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По словам защиты Мангера, он не смог явиться на заседание, така как находится в больнице.



"Наши источники в Херсоне подтверждают, что он находится в одной из местных больниц. Адвокат Глоба просит перенести заседание, мотивируя это: тем, что Мангер не знал о суде (вчера Мангер сам записал видео, где рассказал о суде и изменении ему меры), операцией у дочери Мангера (дочь живет и учится в Австрии)", - пишут соратники Гандзюк.

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В ходе заседания, судья Ильева удовлетворила ходатайство стороны обвинения и постановила решение о принудительном приводе Мангера в суд.



Следующее судебное заседание состоится в понедельник, 15 июня, в 9:30.

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