Львовская область снова продлила карантин

Карантин продлен до 19 июня.

Власти Львовской области продлили карантин до 19 июня.

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Соответствующее решение в пятницу, 12 июня, приняла областная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за большого количества больных коронавирусом, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Причиной продления карантина стало то, что в области стабильно фиксируют высокие показатели по количеству госпитализированных коронавирусом.

Показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют ослабить карантин в области. Поэтому, карантин в регионе продлили еще на неделю, - сообщили в ОГА.

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Следующее заседание комиссии ТЭБ и ЧС состоится 19 июня. Тогда специалисты примут о продлении или упрощении карантинных мер.

Напомним, Зеленский назвал возможную причину роста случаев COVID. Президент подозревает, что заболевших коронавирусом стало больше потому, что в Украине стали активнее проводить тесты.

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