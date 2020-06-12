"Неожиданная новость", - Зеленская о положительном тесте на COVID-19

Первая леди прокомментировала заражение коронавирусом.

Жена президента Украины Елена Зеленская рассказала, что положительный тест на коронавирус оказался для нее неожиданностью, так ее семья соблюдала все необходимые противоэпидемические меры. Об этом первая леди написала на своей странице в Facebook.

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Зеленская напомнила, что ослабление карантинных ограничений не означает исчезновение болезни. Она также сообщила, что чувствует себя хорошо и находится на амбулаторном лечении.

“Сегодня я получила положительный результат теста на коронавирус. Неожиданная новость. Особенно учитывая то, что я и моя семья продолжаем придерживаться всех правил – маски, перчатки, минимум контактов... Сразу скажу, что чувствую себя хорошо, но нахожусь на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи, чтобы не подвергать их опасности“, - написала супруга президента.

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Зеленская отметила, что ее муж и дети также прошли тестирование на коронавирус. У всех них результат оказался отрицательным.

“Возвращаясь к активной социальной жизни, помните, что от каждого из нас зависит не только личное здоровье, но и здоровье других: близких, друзей, коллег и даже незнакомого человека, который вместе с нами едет в лифте или стоит в очереди на кассе в супермаркете“, - отметила первая леди.

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Жена главы государства подчеркнула, что украинцы не должны забывать о защитных масках и других мерах безопасности в общественных местах.

“Маска для того, чтобы не заразить других! Ты можешь не знать о том, что инфицировался, не чувствовать никаких симптомов и... быть ОПАСНЫМ для тех, кто рядом. Маска в общественном месте – это не только правило, а еще и знак уважения к другим людям! Берегите и уважайте себя и других! Будем здоровы!“ - подытожила Елена Зеленская.

Напомним, у жены президента Елены Зеленской диагностировали коронавирус.

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