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КС отменил наказание для судей за неправосудные решения

Комментариев: 3
Это в частности позволит избежать ответственности "судьям Майдана" и самого КС, помогавшим Януковичу узурпировать власть.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Конституционный суд отменил 375 статью Уголовного кодекса, которая предусматривала ответственность судей за заведомо неправосудные решения. Об этом информирует пресс-служба КС.

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Ранее с ходатайством об отмене этой статьи в КС обратилась группа из 55 депутатов, большинство из которых - члены фракции “Оппозиционная платформа - за жизнь“.

В решении КС говорится, что в законодательстве не установлены критерии, по которым можно определить, какое решение судьи является “неправосудным“, а также не раскрыто содержание термина “заведомо неправосудное“ решение.

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Эти термины, по мнению КС, являются оценочными, а 375 статья УК, таким образом, угрожает независимости судей.

Как пишет “Громадське“, отмена указанной статьи уголовного кодекса среди прочего спасает от уголовного преследования судей, помогавших Януковичу сажать активистов Евромайдана.

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При этом отмечается, что часть судей Конституционного суда и сами находились “под прицелом“ этой статьи в деле об узурпации власти Януковичем. Напомним, что сразу после своей победы на президентских выборах в 2010 году Виктор Янукович обратился в КС, который отменил принятые во время Оранжевой Революции поправки в Конституцию, урезавшие президентские полномочия перед вступление в должность Виктора Ющенко. Таким образом, Янукович получил тот же уровень президентских полномочий, который был у Леонида Кучмы.

О том, что судьи Конституционного суда фигурируют в этом деле, редакции “Громадське“ подтвердил бывший руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, который в частности занимался делом узурпации власти Януковичем.

Они (судьи - ред.) по сути являются субъектами статьи 375, часть из них знает, что они являются субъектами расследования дела об узурпации власти. То есть, в части потенциальный, а в части - реальной конфликт интересов, - отмечает он.

Напомним, в конце мая Пленум Верховного суда обратился в суд Конституционный с просьбой дать оценку конституционности введенных в стране карантинных ограничений.

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Теги: Конституционный суд, суд, судьи, Евромайдан, Янукович, Уголовный кодекс
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Комментариев (3)
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vicinq    12.06.2020, 17:34
Оценка:  0
vicinq
Занавес... Этот суд можно распускать, в этом суде правды уже нет и не будет, все как при януковиче без изменений судьи одно жулье и ворье...Одно желание плюнуть им каждому в вонючие рожи..
Kostos    12.06.2020, 17:08
Оценка:  0
Kostos
Ахахахаха Эта всё Порошенко винават! Та и Деканоидзе тоже... Да, МаксимУм?
tamarakoren    12.06.2020, 16:55
Оценка:  +5
tamarakoren
Ну,караси,теперь вам щуки покажут правосудие по-зеленски.
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