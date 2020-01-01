Жара и грозы: какой будет погода 13 июня

Синоптики рассказали, какой будет погода 13 июня.

13 июня в Украине будет по-летнему жарко. Между тем, вероятны грозы и дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе страны 13 июня ожидаются грозы и шквалы. Между тем, воздух прогреется до +29 градусов. Ночью также будет тепло - до +19 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. На протяжении дня вероятны грозы обильные осадки. На улице +30…+35, а ночью - до +21.

Южным регионам будет жарко и солнечно. Между тем, синоптики обещают грозы. Температура воздуха от +25…+30 градусов. Ночью на улице будет до +19.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +30…+32 градусов, а ночью - до +19 градусов. Вероятны грозы

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +30…+33 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +20 градусов.

В Киеве 13 июня воздух прогреется до +32 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +20 градусов.

Напомним, Киев за двое суток побил несколько температурных рекордов. Ночь на четверг в Киеве была самой теплой за последние 140 лет.

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