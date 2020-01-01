Бывший милиционер собирал для оккупантов информацию о действия ВСУ в зоне ООС.

На Донбассе арестовали экс-милиционера, шпионившего для боевиков

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На Донбассе арестовали экс-милиционера, шпионившего для боевиков

В районе проведения операции Объединенных сил контрразведка совместно со следователями Службы безопасности Украины разоблачили агента террористической организации “ЛНР“, бывшего сотрудника милиции. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По данным следственных органов безопасности, экс-сотрудник Дебальцевского горотдела милиции был завербован представителем так называемой разведки “народной милиции ЛНР“.

По заданию кураторов экс-силовик собирал актуальную информацию о силах и средствах украинских военных формирований из района ООС, а также численности, личном составе и маршрутах передвижения этих подразделений. Для этого он налаживал знакомства с военными и осуществлял их изучение с целью вербовки. Отчеты злоумышленник отправлять кураторам по электронным каналам связи, - сообщает СБУ.

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Разоблачили бывшего милиционера в Светлодарске. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении.

Сейчас мужчина находится под стражей. Продолжается следствие.

Напомним, СБУ раскрыла спецгруппу, проводившую информатаки против Украины. Одно из подразделений группировки “ЛНР“ под кураторством из РФ занималось информационной войной против Украины.

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