Зеленский хочет шведские мусороперерабатывающие заводы в Украине

Президент созвонился с премьер-министром Швеции и обсудил торговое и политическое сотрудничество.

Президент Владимир Зеленский предложил премьер-министру Швеции Стефану Левену инициировать строительство шведским бизнесом мусороперерабатывающих заводов в Украине. Об этом шла речь в телефонном разговоре главы украинского государства с главой шведского правительства в пятницу, 12 июня, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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“Владимир Зеленский предложил шведской стороне рассмотреть перспективы реализации сотрудничества в строительстве сети мусороперерабатывающих заводов в Украине“, - сказано в сообщении.

Зеленский также поблагодарил собеседника за неизменную поддержку Швецией суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал о ситуации на Донбассе и о ходе выполнения договоренностей парижского саммита в нормандском формате. Он также отметил необходимость возвращения Крыма на повестку дня.

Прошу вас поддерживать вопрос возвращения Крыма в повестку дня. В течение многих лет звучали только вопросы прекращения войны на Донбассе. Однако война, которая там идет, началась именно с Крыма, - отметил Зеленский.

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Также собеседники сфокусировались на видеоконференции лидеров Восточного партнерства, запланированной на 18 июня.

Зеленский предложил, чтобы одной из ключевых тем видео-встречи стало усиление координации между ЕС и странами-партнерами в преодолении глобальных кризисов.

Для нас принципиальными являются три элемента, которые должны определить дальнейшее развитие Восточного партнерства: фиксация европейских перспектив для ассоциированных партнеров, поддержка территориальной целостности партнеров, дальнейшая интеграция рынков с ЕС в соответствии с соглашениями об ассоциации на основе четырех свобод (движение товаров, услуг, капиталов, людей). Рассчитываем на поддержку Швецией наших подходов, - отметил Зеленский.

Напомним, украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком отправилась с рабочим визитом во Францию. Планируется встреча с представителем Франции на переговорах советников лидеров стран-участниц нормандского формата Эммануэлем Бонном.

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