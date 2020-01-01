Незаконный бизнес был поставлен на широкую ногу и приносил значительные доходы.

В Николаеве накрыли сеть порно-студий с доходом в 2,5 млн в месяц

В Николаеве накрыли сеть порно-студий с доходом в 2,5 млн в месяц

В Николаеве правоохранители разоблачили сеть онлайн-порностудий с месячным доходом в более 2,5 млн гривен. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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“Видеотрансляции откровенного и порнографического содержания через различные сайты в режиме онлайн осуществляли более 70 девушек посменно в трех порностудиях, и получали за такое общение с иностранцами прибыль“, - говорится в сообщении.

Интернет-порностудии в арендованных помещениях были оборудованы специальной техникой, осветительными приборами, веб-камерами, компьютерами и мебелью.

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11 июня в ходе масштабной спецоперации полицейские прекратили незаконную деятельность. В головном офисе “фирмы“, а также на съемочных площадках и по месту проживания администраторов в Николаеве и Харькове проведены обыски. Изъято более 60 комплектов компьютерного оборудования, банковские карты, черновые записи, документация, скретч-карты, сим-карты и другие вещественные доказательства.

Как предварительно выяснили правоохранители, центральный офис незаконного предприятия находился в Николаеве, здесь и проводился прием кандидатов на работу. Четверо администраторов, в возрасте от 21-го до 28-ми лет, проводили отбор девушек, контролировали работу студии, давали указания подчиненным.

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Они находили молодых женщин на интернет-ресурсах, где девушки размещали свои резюме в поисках работы. Затем с ними проводили собеседования, вербовали для работы якобы переводчиками и моделями. Сначала предлагали работу администратора на предприятии, менеджера или консультанта, а далее более высокооплачиваемую деятельность - веб-моделью или переводчиком.

Получив согласие на работу веб-моделью, девушку приглашали появиться по адресам расположения онлайн-порностудий, где в дальнейшем ее учили общению с иностранцами и демонстрации сцен откровенного, в том числе порнографического характера. Модели и переводчики работали в три смены, а заработную плату получали раз в месяц. Их прибыль могла составлять от 500 до 2000 евро, в зависимости от количества отработанных смен и наличии постоянных клиентов. Общий доход сети порно-студий за месяц, по предварительным подсчетам, составлял более 2,5 млн гривен.

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Молодых женщин администраторы регистрировали на специализированных интернет-ресурсах, где в дальнейшем девушки вели онлайн-общение с клиентами и демонстрировали сцены откровенного и порнографического характера. Если веб-модель не владела иностранным языком, привлекались переводчики.

По данному факту Следственным управлением ГУНП проводится досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 3 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкции указанных статей предусматривают до семи лет лишения свободы.

Напомним, столичные правоохранители уличили мужчину в сутенерстве и растлении несовершеннолетних. Киевлянин уговорил школьниц сняться в порно и заняться проституцией.

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