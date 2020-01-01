На Львовщине новые пациенты переносят COVID-19 тяжелее, чем ранее

Состояние пациентов с коронавирусом в области тяжелее, чем было месяц или два назад, а количество тяжелых случаев увеличилось.

Состояние новых пациентов с COVID-19 тяжелее, чем было месяц назад. Кроме того, в области сейчас пик заболеваемости. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, сейчас в области все свидетельствует о пике заболеваемости, ухудшении эпидситуации и увеличении количества осложнений.

"Состояние пациентов, у которых сейчас диагностируют коронавирус, тяжелее, чем месяц или два назад", – сказал Козицкий.

В свою очередь, директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис отметил, что пациенты, которые попадают в больницы, находятся в тяжелом или средней тяжести состояниях. Заполненность мест – почти 35%, количество проведенных ПЦР-тестирований на 100 000 населения – 27, показатель инцидентности по Львову – 41.

В ОГА также отметили, что Львовская область не соответствует одному из трех критериев для ослабления карантина – по инцидентности. В области стабильно высокие цифры госпитализированных больных. За последние двое суток зафиксировано более 250 новых случаев заражения коронавирусом – это антирекорд. Общий показатель инцидентности по области, при норме 12 составляет 21,4.

В связи с этим сегдня было принято решение о продлении карантина в области еще на неделю.

Накануне врач пояснила всплеск коронавируса на Львовщине. По ее словам, рекордный показатель инфицированных в регионе связан с увеличением числа проведенных тестов за сутки.

Также Ляшко предупредил о возможном скачке по COVID-19 на Львовщине и Волыни.

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