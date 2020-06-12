Офицеров ВСУ заставят выучить английский язык

Командование надеется таким образом повысить совместимость украинской армии с армиями стран НАТО.

Через пять лет все офицеры ВСУ должны знать английский язык mil.gov.ua

Знание английским языком должно стать обязательным для каждого офицера Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

По его словам, это планируется сделать обязательным требованием с 2025 года. Это поможет достичь совместимости со странами-членами НАТО и повысит боевые возможности ВСУ, отметил Хомчак.

По итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером Хомчак сообщил, что британская сторона передаст в виде гуманитарной помощи 40 тыс. защитных масок для ВСУ.

Также будет передана тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и другие средства для противодействия эпидемии коронавируса.

Часть из них уже доставлена в Украину и, в ближайшее время будет передана в район проведения операции Объединенных Сил, уточнил главнокомандующий ВСУ.

Ранее Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей. Также, по его словам, в Украине планируют реформировать структуру генеральских званий.

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