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Офицеров ВСУ заставят выучить английский язык

Комментариев: 6
Командование надеется таким образом повысить совместимость украинской армии с армиями стран НАТО.
Через пять лет все офицеры ВСУ должны знать английский язык
Через пять лет все офицеры ВСУ должны знать английский язык
mil.gov.ua
 
Знание английским языком должно стать обязательным для каждого офицера Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 12 июня, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
 
 
По его словам, это планируется сделать обязательным требованием с 2025 года. Это поможет достичь совместимости со странами-членами НАТО и повысит боевые возможности ВСУ, отметил Хомчак.
 
По итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером Хомчак сообщил, что британская сторона передаст в виде гуманитарной помощи 40 тыс. защитных масок для ВСУ.
 
Также будет передана тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и другие средства для противодействия эпидемии коронавируса. 
 
Часть из них уже доставлена в Украину и, в ближайшее время будет передана в район проведения операции Объединенных Сил, уточнил главнокомандующий ВСУ.
 
Ранее Хомчак заявил, что во время реформы ВСУ будет сокращено 17 генеральских должностей. Также, по его словам, в Украине планируют реформировать структуру генеральских званий.

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Теги: военные, офицеры, английский, реформы, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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МаксимУм    12.06.2020, 19:19
Оценка:  0
МаксимУм
Навіщо лейтенанту з 12 тисячами грошового забезпечення англійська мова? Він вивчить її та поїде гроші заробляти за кордон...
ТТ69    12.06.2020, 19:15
Оценка:  0
ТТ69
шо !!!!! опять ??????
Глод    12.06.2020, 18:54
Оценка:  +1
Глод
Я слышал, что передовая методика используется во Французском Легионе. Новичка селят с двумя носителями французского или с теми, кто им владеет. За использование другого языка - наказание.
Глод    12.06.2020, 18:49
Оценка:  +1
Глод
Заставить будет непросто. Деякі з них українською погано володіють, незважаючи на те що тут народилися.
СтальнаяКрыса    12.06.2020, 19:15
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Ось і будуть їх наказувати як у французів, не знання рідної української мови, зниження звання. Теж саме буде як що до выказанного терміну не вивчать англійську мову.
МаксимУм    12.06.2020, 19:17
Оценка:  0
МаксимУм
Що це за термін такий - вЫказаний???
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