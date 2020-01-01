Цена на гречку за год подскочила вдвое

Рис вырос в цене чуть больше, чем на 4%, в то время как ценник на гречневую крупу поднялся в два раза.

В Государственной службе статистики отметили подорожание гречки за год более, чем в два раза. Об этом говорится на сайте органа.

Так, с мая 2019 года по май 2020 года гречневая крупа подорожала в 2,2 раза, до 36,74 грн за кг.

Рис за этот период вырос в цене на 4,1% (до 23,77 грн за кг).

Другие крупы и мука по сравнению с маем 2019 года подешевели: пшено – на 37,7% (до 21,62 грн за кг в мае 2020 года); ячневая крупа — на 7,9% (до 11,58 грн за кг); манная крупа — на 3,1% (до 13,99 грн за кг). Мука пшеничная с мая 2019 года уменьшилось в цене на 0,6% и в мае 2020 года в среднем по Украине продавалось по 11,75 грн за кг.

В цене подскочили и хлебобулочные и макаронные изделия. Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в мае 2020 года в среднем по стране составляла 24,39 грн за 1 кг (на 5,7% больше, чем годом ранее); хлеба пшеничного первого сорта — 19,98 грн за 1 кг (на 7,0% больше); хлеба ржаного и ржано-пшеничного — 21,06 грн за 1 кг (на 7,0% больше); батона — 13,95 грн за 0,5 кг (на 5,0% больше). Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 4,1% и в мае 2020 года средняя цена на них составляла 18,99 грн за кг.

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