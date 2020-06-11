Полиция Таиланда озвучила версию гибели украинской журналистки
Правоохранители страны говорят, что нет никаких доказательств нападения, нанесения ударов или асфиксии.
Украинская журналистка Ольга Фролова умерла в Таиланде после совершенного суицида, к такому выводу пришли правоохранители страны. Об этом сообщает Khaosod English.
Также отмечается, что муж и бойфренд женщины не причастны к ее смерти.
По информации издания, хотя полиция сначала и подозревала, что Ольга Фролова была убита, а ее тело пытались скрыть, то сейчас они утверждают, что женщина, вероятно, совершила самоубийство.
"Судмедэксперты не обнаружили признаков насильственной смерти, а следователи нашли вещи, которые женщина оставила в торговом центре до того, как исчезла", - говорится в материале.
Также копы утверждают, что нет никаких доказательств нападения, нанесения ударов или асфиксии.
Ее парень и бывший муж также сказали, что она страдала глубокой депрессией. Поэтому в полиции считают ниболее вероятной версию суицида.
Муж погибшей Дмитрий Фролов прокомментировал новые данные от местной полиции и сказал, что "сейчас она работает должным образом".
По данным ThaiVisa, полиция проанализировала записи камер видеонаблюдения и установила, что оставив арендованный мотоцикл в магазине, Ольга Фролова направилась к лесу. Все это время рядом с ней никого не было. Однако расследование продолжается, потому что полиция все еще ждет полного отчета о результатах вскрытия тела умершей.
Как сообщалось, в Таиланде на острове Самуи нашли тело пропавшей украинской журналистки Ольги Фроловой.
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