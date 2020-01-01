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Протесты, аквалангисты и травести-дива: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 12 июня 2020 года.
Супермодель Эльза Хоск в кружевном белье очаровала поклонников
Супермодель Эльза Хоск в кружевном белье очаровала поклонников
instagram.com/hoskelsa
Cмотрите фотогалерею Протесты, аквалангисты и травести-дива: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 12 июня.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как ВМС провели противодиверсионные учения в Одессе, а активисты пытаются прорваться на суд по Стерненко.
 
В метро Киева женщина сняла трусы, а супермодель Эльза Хоск в кружевном белье очаровала поклонников.
 
В Бейруте и Триполи обострились антиправительственные протесты, а во Львове бушевала буря.
 
 

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Теги: Ливан, Китай, протесты, наводнение, протест, трансвеститы, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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