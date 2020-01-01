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Пограничники, выдворявшие Саакашвили в 2018 году, пойдут под суд

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Прокуратура закончила следствие против пограничников, которых следствие считает виновными в превышении полномочий.
Михаил Саакашвили задержали и выдворили незаконно, считает ОГПУ
Михаил Саакашвили задержали и выдворили незаконно, считает ОГПУ
wikimedia.org

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении двух пограничников, которых подозревают в незаконном задержании Михеила Саакашвили и его депортации в Республику Польша в 2018 году. Об этом информирует пресс-служба ОГП.

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Двоих бывших должностных лиц Государственной пограничной службы Украины подозревают в превышении власти или служебных полномочий. По данным следствия, они причастны к организации и осуществлению в феврале 2018 года незаконного задержания Саакашвили во время его реадмиссии в Польшу.

Напомним, в июле 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, а в феврале 2018 года экс-президента Грузии принудительно выдворили в Польшу – страну, откуда он в последний раз въезжал в Украину. В мае 2019 года новоизбранный президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника.

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Теги: Саакашвили, пограничники, ГПСУ, Офис Генпрокурора
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