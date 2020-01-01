Ермак в Париже говорил о визите Макрона в Украину
Кроме подготовки визита Макрона в Украину обсуждались вопросы урегулирования на Донбассе.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече в Париже в пятницу, 12 июня, подробно обсудил с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции.
Также они обсудили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украину, который может состояться до конца года.
Ермак подробно рассказал об интенсификации Минского переговорного процесса, в частности о перезагрузке украинской делегации и повышение ее статуса.
Ермак и Бонн подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в нормандской формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и согласились с необходимостью скорейшего ее проведения.
Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран Нормандской четверки в ближайшие недели.
Отметим, украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, также в ее состав входят министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, замглавы ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.
Напомним, на прошлой неделе украинская делегация, в которую входил и Ермак, посетила Берлин, где в основном обсуждались вопросы Донбасса.
Глава МИД Германии Хайко Маас тогда заявил, что встреча лидеров стран нормандской четверки пройдет после нормализации эпидемической ситуации в мире.
Ермак позже заявил, что лидеры стран нормандского формата должны провести встречу до конца года.
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