В полиции рассказали, как водители скрывают номера от автофиксации

В полиции предупреждают, что все равно придется нести ответственность как и за нарушение ПДД, так и за сокрытие номера.

После начала работы автофиксации нарушений ПДД в Украине водители стали прибегать к различным мерам, чтобы система не распознала госномер. Об этом заявил первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Facebook.

"Изобретательность некоторых водителей не перестает удивлять. Как только заработали камеры автоматической фиксации, как посыпались вопросы: а что, если закрыть ГНЗ, зарисовать символы, распознает ли его система, удастся ли таким нарушителям избежать наказания?

Рассказываю: если даже каким-то образом скрывается ГНЗ на авто, полностью или один или несколько символов и даже если камера автоматической фиксации не сможет распознать знак и зафиксировать это нарушение, то ответственность все равно наступит", - написал чиновник.

По его словам, патрули на дорогах всегда смогут остановить водителей за подобные нарушения. К примеру, за эксплуатацию авто без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов, или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, закрытым другими предметами, в том числе с нанесением покрытия или применением материалов, препятствующих или затрудняющих его идентификацию.

Могут остановить и если номер загрязнен, и это не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров.

За это предусмотрен штраф в размере 170 грн. За повторное нарушение штраф - 255 грн или общественные работы и возмездное изъятие транспортного средства или без такового.

"Вот вам примеры такого нарушения. Различные способы идут в ход: кто-то рисует, кто-то стирает цифры. Эти водители получили свои постановления.

Напоследок, совет от меня: лучший способ избежать ответственности - не нарушать", - добавил Билошицкий.

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