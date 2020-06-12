Дело экс-депутата Рады направлено в суд

По версии следствия, бывший парламентарий организовал закупку метизной продукции для Укразлизныци в два раза дороже реальной стоимости.

Обвинительное заключение в отношении экс-депутата Верховной Рады Валерия Ищенко и двух его сообщников направлено в Высший антикоррупционного суд. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Речь идет о финансовом советнике депутата и бывшем внештатном советнике главы администрации президента, уточнили в САП.

По данным следствия, что Ищенко в 2015 году способствовал хищению госпредприятия Укрзализнычпостач на сумму более 20 млн грн.

Также прокуроры считают Ищенко причастным к покушению на хищение 43 млн грн в 2016 г. При этом уголовные производства в отношении организатора и других фигурантов схемы были направлены в суд еще в 2017-2018 годов и до сих пор находятся на рассмотрении в ВАКС.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро 2 октября 2019 года сообщили бывшему депутату Ищенко и еще двум фигурантам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков Укразализныце.

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