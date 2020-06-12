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Дело экс-депутата Рады направлено в суд

Комментариев: 3
По версии следствия, бывший парламентарий организовал закупку метизной продукции для Укразлизныци в два раза дороже реальной стоимости.
Валерий Ищенко был депутатом парламента предыдущего созыва от Блока Порошенко
Валерий Ищенко был депутатом парламента предыдущего созыва от Блока Порошенко
zik.ua
 
Обвинительное заключение в отношении экс-депутата Верховной Рады Валерия Ищенко и двух его сообщников направлено в Высший антикоррупционного суд. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
 
 
Речь идет о финансовом советнике депутата и бывшем внештатном советнике главы администрации президента, уточнили в САП.
 
По данным следствия, что Ищенко в 2015 году способствовал хищению госпредприятия Укрзализнычпостач на сумму более 20 млн грн.
 
Также прокуроры считают Ищенко причастным к покушению на хищение 43 млн грн в 2016 г. При этом уголовные производства в отношении организатора и других фигурантов схемы были направлены в суд еще в 2017-2018 годов и до сих пор находятся на рассмотрении в ВАКС.
 
Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро 2 октября 2019 года сообщили бывшему депутату Ищенко и еще двум фигурантам о подозрении в причинении 20 млн грн убытков Укразализныце.

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Теги: суд, прокуратура, хищение, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    12.06.2020, 19:34
Оценка:  +1
Woodbrother
Как можно на рынке установить стоимость товара ? Уже лет пять все идет через Смарттендер. Кто в Смарттендере участвовал и победил, у того ГП и покупают продукцию. Хотя цена этого предложения не всегда оптимальна. Хотя все по закону.
Woodbrother    12.06.2020, 19:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Есть еще критерий качества. Одноразовый крепеж из Китая однозначно дешевле отечественного, вот только кто потом будет улетевшие с рельс поезда ловить ?
Woodbrother    12.06.2020, 19:36
Оценка:  +1
Woodbrother
Есть еще критерий качества. Одноразовый крепеж из Китая однозначно дешевле отечественного, вот только кто потом будет улетевшие с рельс поезда ловить ?
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